中軟價吸引 國家數字化

國企指數昨日戲劇性上升，樂觀仍處於長方形，好淡爭持局面。至於內地要建設數字中國，軟件是必不可少，除了政策傾斜軟件業外，中國軟件（00354）參與華為鴻蒙開發，未來盈利可以繼續高速增長，股價深度調整後，

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