中軟價吸引 國家數字化 名家專區 2022/04/13 分享： 國企指數昨日戲劇性上升，樂觀仍處於長方形，好淡爭持局面。至於內地要建設數字中國，軟件是必不可少，除了政策傾斜軟件業外，中國軟件（00354）參與華為鴻蒙開發，未來盈利可以繼續高速增長，股價深度調整後， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 2022/04/12 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 中字股實力談 - 招金值得買 金價繼續上 2022/04/12 招金值得買 金價繼續上 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 2022/04/11 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 中字股實力談 - 中移動穩增長 今年股息8厘 2022/04/09 中移動穩增長 今年股息8厘 中字股實力談 - 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 2022/04/08 【等中央救市】李總發聲或再減息 港股上落等打救（第四版） 市帳率 市盈率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 中國軟件國際（00354） 人民幣