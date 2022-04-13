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中軟價吸引 國家數字化

名家專區 2022/04/13

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國企指數昨日戲劇性上升，樂觀仍處於長方形，好淡爭持局面。至於內地要建設數字中國，軟件是必不可少，除了政策傾斜軟件業外，中國軟件（00354）參與華為鴻蒙開發，未來盈利可以繼續高速增長，股價深度調整後，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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