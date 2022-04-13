安本：氣候對長期收益影響溫和 名家專區 2022/04/13 分享： 【安本ESG投資前瞻】安本去年發表了一份氣候情景分析，回答許多有關氣候轉型和實體風險對投資有何影響的問題。此外，這次研究亦奠定一個重要的新方式，將氣候相關風險和機遇納入投資流程及客戶解決方案。 ---- ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Jeremy Lawson 安本（abrdn）首席經濟師兼研究智庫總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 木星資管：通脹升溫 經濟艱難 2022/04/12 木星資管：通脹升溫 經濟艱難 DWS：亞洲股市下半年跑出 2022/04/08 DWS：亞洲股市下半年跑出 專訪 - 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 2022/04/07 交銀洪灝︰恒指22000點以下超值 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 2022/04/06 瑞士百達：中國股市已消化不利消息 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 2022/04/05 宏利投管盧淑華：滯脹期買美高收益債 經濟 金融 通脹 貨幣政策 股票 基金 債券 ESG 公司債券