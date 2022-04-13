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安本：氣候對長期收益影響溫和

名家專區 2022/04/13

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【安本ESG投資前瞻】安本去年發表了一份氣候情景分析，回答許多有關氣候轉型和實體風險對投資有何影響的問題。此外，這次研究亦奠定一個重要的新方式，將氣候相關風險和機遇納入投資流程及客戶解決方案。

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撰文 : Jeremy Lawson 安本（abrdn）首席經濟師兼研究智庫總監

欄名 : 名家觀點

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