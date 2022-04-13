【收水加速】美加息縮表殺至　股滙債商品點算

美國聯儲局加息落地，5月或將開啟縮表（縮表是指美聯儲縮減資產負債表上持有的債券，當公債資產和機構抵押擔保證券（MBS）到期後，收益不再另行投資，或索性拋售相關部位），究竟縮表期間對大類資產有何影響呢？

華西證券就分析了縮表期間有關債券市場、股票市場和大宗商品的表現，如國內資產展望方面，華西證券認為縮表落地後，應該警惕美國長債利率升，或帶來資金外流及對於風險偏好的壓制，價值股可能會相對佔優

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