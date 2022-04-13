【股息倍翻】盤點20隻派息倍升股 息率最高32厘

業績期已告一段落，今次業績期的特點之一，是多間企業慷慨派息，當中，有企業派息增幅以倍數計，例如將於未來兩三個月除淨的企業，至少有20間的2021年度派息金額倍增，全年股息率最高32厘。

新特能源 （01799） 派末期息1.1元人民幣，無中期息，全年共派息1.1元人民幣，多派息10倍，全年股息率7.4厘。將於5月26日除淨。

展望未來，彭博綜合券商預測，新特能源2022全年派息1.294元人民幣，預測股息率8.8厘；2023全年派息0.856元人民幣，預測股息率5.9厘（見附表）。

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