  • 25°C
香港時間 : 2022413日 (週三) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班

名家專區 2022/04/13

分享：

李家超上周三（6日）宣布辭去政務司司長參選特首，中央上周五（8日）免去其職務；但港府無按慣例公布署任安排，中央至今也未宣布接任人。熟悉中方消息指，北京須一併考慮下屆政府組班。

政務司司長作為港府的第二把

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？
2022/04/12
李家超支持北部都會區 有望加快？
有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？
2022/04/11
以結果為目標 土地房屋如何做出成果？
有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選
2022/04/08
鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選
有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選
2022/04/07
李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選
有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
2022/04/06
李家超跑出 皆因執行力強少利益關係
林鄭月娥 選舉 教育局 陳茂波 基本法 財政司 張建宗 李家超 保安局 政務司

上一篇文章

香港人口兩連跌

下一篇文章

安本：氣候對長期收益影響溫和
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版