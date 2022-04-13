拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班

李家超上周三（6日）宣布辭去政務司司長參選特首，中央上周五（8日）免去其職務；但港府無按慣例公布署任安排，中央至今也未宣布接任人。熟悉中方消息指，北京須一併考慮下屆政府組班。

政務司司長作為港府的第二把

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