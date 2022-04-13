拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 名家專區 2022/04/13 分享： 李家超上周三（6日）宣布辭去政務司司長參選特首，中央上周五（8日）免去其職務；但港府無按慣例公布署任安排，中央至今也未宣布接任人。熟悉中方消息指，北京須一併考慮下屆政府組班。 政務司司長作為港府的第二把 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？ 2022/04/12 李家超支持北部都會區 有望加快？ 有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 2022/04/11 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 2022/04/08 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 2022/04/07 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 有政戲 - 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 2022/04/06 李家超跑出 皆因執行力強少利益關係 林鄭月娥 選舉 教育局 陳茂波 基本法 財政司 張建宗 李家超 保安局 政務司