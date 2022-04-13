【拆解美國通脹】美CPI創41年新高超預期 美股為何炒核心通脹或見頂? （第二版）

美國昨公布3月消費物價指數（CPI）按年大升8.5%，稍高於市場預期的8.4%，並再創逾40年新高。惟美國10年債息反由約2.81厘急回落至約2.75厘水平，美股3大指數一度反彈，收市僅跌約0.3%，關鍵市場開始熱議CPI已於3月見頂。

俄烏戰事持續及西方對俄制裁行動，令油價、天然油、大宗商品及農產品價格全綫高企，推升美國及全球通脹影響相信仍會持續一段時間，現時預測美國通脹現頂可能仍是言之尚早。但剔除食品及能源價格的核心CPI，又確有可能已在3月見頂，關鍵是急加息及縮表部署已令按揭息率隨債息急升，新造按揭大減預期樓價與租金有望同步放緩。

先說美國昨公布的3月CPI數據，年升8.5%再創1981年以來新高，按月亦大升1.2%，反映俄烏戰事令油價及商品、糧食價格齊上升的影響。當中食品價格年升8%，按月升1%；能源價格更誇張，按月大升11%，年升32%，當中汽油價格單月飆升逾18%。即使美國工人平均時薪年升半成至31.7美元，生活成本百上加斤仍是不爭事實。

數據公布後，利率期貨市場加息預期大致不變。5月加息半厘機會率維持在約八成半水平，至12月累計加息最少2.5厘機會則約七成。但美股道指一度顯著抽升逾1%，收市前才回軟，美債息更由數據前逾2.81厘高位急回約6基點。

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