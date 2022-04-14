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【內銀業績前瞻】首季料多賺7% 不良貸款仍輕微增長（第二版）

研究報告 09:27 2022/04/14

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內銀股首季業績將於4月22日由招商銀行 （03968） 揭幕。內銀股去年全年業績表現讓市場受落，對於首季業績，市場普遍預期維持增長。建銀國際預期內銀首季盈利按年增長7%。

建銀國際指出，預期銷量擴張將推動內銀首季業績的利潤增長。又預期資產收益率（ROA）將保持按年持平，其中表現較佳的將會是招商銀行（按年增12%），表現較差的料是民生銀行 （01988） （按年跌8%）。另外，由於2022年首季資本市場波動，料交易收入仍然是不確定因素。

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欄名 : 大行有路捉

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