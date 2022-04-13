【美息趨勢】美債35年周期 示美債息率將大升

美國3月CPI資料如期公布，8.5%的同比增速既在情理之中，也在意料之外。在CPI同比增速連續第6個月超過6%之後，如小龍一直所講，或者大家要小心美國誤判通脹，加息會愈來愈快。

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今日美國的無限量寬再一次開動印鈔機，這一次量寬已令到美聯儲的資產負債表上升差不多一倍。根據日本經過長期的量化寬鬆經驗、日本通過了財政赤字貨幣化、央行大量買進股票的政策刺激，30年來基礎貨幣增加了15.33倍，但是貨幣供給額僅增加2.36倍，銀行貸款餘額累計了30年，竟然只有1990年的1.32倍。現在很多人預期一旦疫情之後，世界經濟將會迎來一波「大陽春」及「大反彈」。但是這一波的問題是大量的原材料及商品在量寬及樂觀的預期下已經以計上升，當正式經濟復甦時生產成本會令到消費者卻步。

同時，現在的貨幣已經不是金本位，而是量度發行國家的軍事、經濟及信用等實力。而筆者借古鑑金，認為如果當通漲一旦不受控，全球經濟即將迎來新一輪通脹浪潮，或迫使美聯儲較原計劃提前採取加息行動。

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