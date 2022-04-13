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【信貸政策】中國3月信貸大幅反彈 瑞銀汪濤：未來1至2月央行可能降準

財金猛人追蹤 12:52 2022/04/13

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瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，3月新增人民幣貸款3.13萬億元，大幅強於預期，按年多增4000億元。往前看，疫情帶來的下行壓力依然較大，央行會利用進一步降準、其他流動性和貨幣政策工具、放鬆信貸政策等方式，支持信貸反彈。

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第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁

瑞銀認為人民幣貸款多增，主要來自短期企業貸款和票據融資，對應銀行試圖通過短期信貸加快貸款發放，也反映了企業在短期營運方面的資金需求上升。

此外，汪濤料，

未來1至2個月，央行可能降低政策利率，不過鑒於3月信貸大幅反彈、市場利率較低和中美利差倒掛，短期內降息的可能性已大幅降低。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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