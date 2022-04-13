【價升量跌】中國出口份額恐年內難再增長（第二版）

在去年同期基數走低的情況下，3月中國出口增速小幅下滑。而通過對數量和價格兩方面因素的拆解，中泰證券的報告指，3月中國主要商品的出口金額增速中，價格的貢獻仍然佔據主導，而數量增長的貢獻轉為負值。

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3月中國進口增速自2020年8月以來首次轉負，而數量減少構成對進口的主要拖累。

展望未來，國內疫情短期或仍在高位運行，對中國生產和物流活動的制約，導致出口壓力依然，加上去年同期基數較高，中國出口份額年內恐難再增長。而俄烏衝突導致大宗商品價格高企，加之內需疲弱，進口增速或也陷入低迷，未來外貿運行仍面臨一定壓力。

2022年3月中國以美元計價出口同比增速錄得14.7%，較1-2月增速有所回落。雖然出口增速尚屬穩健，但一方面，受到去年同期基數走低的影響；另一方面，俄烏衝突帶來的貿易制裁或導致部分貿易向中國轉移，同時海外疫情整體轉好帶動外需恢復，對中國出口也形成一定程度的支撐。

價格仍是主導。近來出口增速中價格因素的貢獻保持高位，前兩月出口價格指數增速繼續上行至10.6%。通過將十餘種商品的出口增速按照數量和價格兩方面因素來進行拆解，該行發現，3月中國主要商品的出口金額增速中，價格對出口增速的貢獻佔據主導，而數量增長的貢獻轉為負值。分品類來看，機電產品中，價格貢獻仍為主導，數量增長對於出口形成拖累；勞動密集產品中，數量增長的貢獻首次超過價格。

對美國出口回升

從主要國別和地區來看，由於去年同期的低基數效應，對美國（22.4%）和日本（9.7%）出口有所回升。對歐盟（21.4%）出口高位略降，但對東盟（10.4%）出口小幅下滑。除日本外，3月歐元區和美英等國製造業PMI高位回落，但仍在榮枯線之上，一定程度上對出口需求仍有拉動。

勞動密集出口上行

與1-2月增速相比，由於去年同期的低基數效應，勞動密集產品增速有所回升，錄得17.1%。但機電和高新技術產品增速繼續回落，分別錄得11.2%和9.6%。機電產品中，積體電路（15.5%）大幅回落，家電出口跌幅擴大（-8.5%），汽車和汽車底盤（54.6%）由於高基數效應增速下行，自動資料處理設備（9.8%）保持平穩，手機（14.1%）由於低基數效應回升。勞動密集型產品中，箱包（32.6%）、服裝（10.5%）和鞋靴（26.6%）增速均有上升。

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