【14厘息X4】2個月內有息收 盤點16隻逾10厘息高息股

4厘X4，即4隻14厘息的股，本欄致力為各位篩選高息之餘，還是將近有息落袋的公司。業績期過後，進入除淨期，將於未來兩三個月除淨的股份，全年股息率超過10厘的至少有16間（見附表），「收息一族」記低以下日子！

至於4隻股息率超過14厘的股份有4隻，包括東方海外 （00316） 、中遠海發 （02866） 、太平洋航運 （02343） 、中石化 （00386） 。

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