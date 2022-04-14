【內地房地產】入市前的兩個思路

房地產行業面臨銷售疲軟和信用風險持續的雙重壓力，房地產行業復甦仍面臨不確定性。銷售數據仍處歷史最差水平，國內TOP100房企第一季銷售額均按年下降47.1%；300城住宅累計銷售面積按年下降45.5%。土地市場冷清。政策開始「吹暖風」，要摸底入市還是採取守勢，可先參考下文兩大思路。

2022年第一季度，TOP100房企銷售額均值為162.8億元，按年下降47.1%；銷售額超千億的房企為2家，較去年同期減少3家，銷售額超百億房企47家，較去年同期減少24家。

第二季儲貨良機？專訪瑞銀李智穎 談港股4大利好【下一頁】

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國企拿地佔優

從拿地主體看，國央企拿地優勢明顯，2022年第一季度新增貨值靠前的企業主要是國央企，且多為非傳統意義上的龍頭房企。根據克而瑞數據，2022年第一季度進入拿地百強的國央企增加約30家，50家代表房企拿地總金額下降近70%。

自2016年以來，地產板塊鮮有持續性行情，且估值水平逐年下降。由於行業在大部分時間內承擔了較為不友善的社會輿論和政策環境，較多投資者將地產股估值逐年下殺的原因歸咎於行業增量空間的不足以及政策大勢的收緊，也將本輪地產股的行情簡單的歸因於政策炒作。

地產股的沒落與新生

1）博弈視角：政策方向決定超額收益。16至21上半年，行業景氣度整體高位，政策自然嚴多寬少，加之房住不炒深入人心，地產股理應跑輸大盤。在此視角下，本輪上漲的原因則顯然是基本面的超預期下行，突破了箱體的下限，房地產基本面失去了以往的韌性，政策基調出現了確定性的轉向。

2）價值視角：利潤率與槓桿率的變化方向決定估值方向。16年起地產股估值的持續下殺問題的根源在於快周轉模式下的過度金融化，房企加槓桿於無形導致真實槓桿提高、加劇行業內卷導致拿地利潤率下降。在此視角下，本輪上漲的原因是快周轉模式退出，模式改善帶來拿地利潤提升和真實槓桿下降，估值修復理由出現。

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