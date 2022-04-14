煤股價平息高 兗礦最是吸引 名家專區 2022/04/14 分享： 國企指數昨日走勢反覆，但保歷加通道開始收窄，又踏入待變期，單邊市可能隨時出現。至於部分煤炭股先後發出首季盈喜，股價昨日一直逆勢造好，尤其煤炭股估值偏低，兗礦能源（01171）更是低PE高息，有留意價值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 2022/04/13 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 中字股實力談 - 中軟價吸引 國家數字化 2022/04/13 中軟價吸引 國家數字化 中字股實力談 - 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 2022/04/12 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 中字股實力談 - 招金值得買 金價繼續上 2022/04/12 招金值得買 金價繼續上 中字股實力談 - 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 2022/04/11 【雙頂陰霾】港股轉弱下試裂口 雙頂二萬點危矣（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 煤 煤炭股 兗礦能源（01171） 新能源 人民幣