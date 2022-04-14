煤股價平息高 兗礦最是吸引

國企指數昨日走勢反覆，但保歷加通道開始收窄，又踏入待變期，單邊市可能隨時出現。至於部分煤炭股先後發出首季盈喜，股價昨日一直逆勢造好，尤其煤炭股估值偏低，兗礦能源（01171）更是低PE高息，有留意價值

...