【疫下內需】建銀國際趙文利分析評汽車銷售

受疫情影響，3月中國汽車銷量出現較大跌幅。據中汽協數據顯示，3月，汽車産銷分別為224.1萬輛和223.4萬輛，按月雖增長23.4%和28.4%，但按年計則下跌9.1%和11.7%。

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時指出，汽車板塊受到疫情以及供應鏈衝擊較大，汽車晶片仍存在短缺問題，料短期內問題未能完全解決。

本來受惠穩增長政策較多，但由於供給面問題，相對受惠程度降低，不過當疫情好轉，產量會回暖，這個板塊還要等一等。

至於新能源車方面，趙文利認為新能源車的前景更好，尤其是在中國內地，有明確政策利好，發展將比較快。

據中汽協數據顯示，3月，新能源汽車産銷分別是46.5萬輛和48.4萬輛，按年增長近1.1倍，其中純電動汽車産銷分別完成37.6萬輛和39.6萬輛，按年增長1.1倍；插電式混合動力汽車産銷分別完成8.9萬輛和8.8萬輛，按年分別增長1.6倍和1.4倍。

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