李家超成候選人 有何「優待」？ 名家專區 2022/04/14 分享： 李家超手執逾半選委提名票（786票）報名參選特首，等如已經贏了！但今屆選舉，他還要通過資格審查委員會一關，才能成為正式候選人，享有警方要員保護組（G4）的貼身保護，及獲限聚豁免大搞選舉活動。 將有G4保 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 李家超徵求 土地房屋短期解決方案 今日 李家超徵求 土地房屋短期解決方案 你可能感興趣 李家超徵求 土地房屋短期解決方案 今日 01:00 李家超徵求 土地房屋短期解決方案 最新專欄文章 有政戲 - 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 2022/04/13 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？ 2022/04/12 李家超支持北部都會區 有望加快？ 有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 2022/04/11 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 2022/04/08 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 有政戲 - 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 2022/04/07 李沒強大「馬房」 林鄭梁陣營助選 限聚令 李家超 特首選舉