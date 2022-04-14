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李家超成候選人 有何「優待」？

名家專區 2022/04/14

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李家超手執逾半選委提名票（786票）報名參選特首，等如已經贏了！但今屆選舉，他還要通過資格審查委員會一關，才能成為正式候選人，享有警方要員保護組（G4）的貼身保護，及獲限聚豁免大搞選舉活動。

將有G4保

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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