李家超成候選人 有何「優待」？

李家超手執逾半選委提名票（786票）報名參選特首，等如已經贏了！但今屆選舉，他還要通過資格審查委員會一關，才能成為正式候選人，享有警方要員保護組（G4）的貼身保護，及獲限聚豁免大搞選舉活動。

將有G4保

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