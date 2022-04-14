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【息差倒掛】中美息差倒掛 對股滙影響如何？

研究報告 14:31 2022/04/14

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日前中美債息出現倒掛，由於聯儲局在上月的議息會議紀錄釋出鷹派信號，帶動美國國債孳息率持續上升。於周一，中國10年期國債與美國10年期國債孳息率倒掛，是近12年來首次。

...

欄名 : 大行有路捉

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