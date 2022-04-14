【息差倒掛】中美息差倒掛 對股滙影響如何？ 研究報告 14:31 2022/04/14 分享： 日前中美債息出現倒掛，由於聯儲局在上月的議息會議紀錄釋出鷹派信號，帶動美國國債孳息率持續上升。於周一，中國10年期國債與美國10年期國債孳息率倒掛，是近12年來首次。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版） 今日 【內銀季績前瞻】首季料多賺7% 9大股最新目標價（第二版） 【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後 2022/04/12 【衰退預警】神準訊號 債息倒掛背後 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝 2022/04/09 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝 【板塊攻略】內房銷售料回暖 下半年現復甦 2022/04/09 【板塊攻略】內房銷售料回暖 下半年現復甦 【港股策略】波動過後 港股4月有望逆轉勝（附4月推薦股） 2022/04/09 【港股策略】波動過後 港股4月有望逆轉勝（附4月推薦股） 通脹 人民幣 中國 A股 國債