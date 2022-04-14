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【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版）

研究報告 18:34 2022/04/14

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掛，美國聯儲縮表料於5月份落地。下半年中期選舉的背景下，美聯儲加息及縮表節奏不及市場預期的可能性較大。中國隨着抗疫取得成效、穩增長措施見效，中債收益率下行速率趨緩，預計本輪中美息差倒掛持續時間和空間有限。

至於上4輪的息差倒掛，分別出現於
1. 2002年1月 - 2004年6月
2. 2005年1月 - 2007年10月
3. 2008年9月 - 2010年6月
4. 2018年11月 - 2019年1月

光大指出，2014年之前，經常專案和金融專案雙順差，人民幣持續面臨升值壓力，中美利差的大幅波動並未對匯率波動以及資本流動造成明顯影響，因此前三輪中美利差倒掛參考意義較低。

 

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欄名 : 大行有路捉

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