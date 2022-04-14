【人幣走向】瑞銀汪濤：內地疫情主要影響進口 料人幣年底貶至6.5

內地3月出口增速保持穩健，按年增長14.7%，進口大幅減速， 按年下降0.1%，弱於1-2月的同比增長15.5%，低於市場預期的8.4%。一般消費品出口增長較強，而主要產品進口全面放緩。瑞銀汪濤指出，疫情主要影響內地進口，然而考慮到中美利差較低、出口增速可能放緩預計今年底人民幣對美元將逐漸貶至6.5。

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