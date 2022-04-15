內銀開庫放水 谷信貸併盈利

在全球主要央行紛紛加息收緊貨幣政策之際，市場憧憬多時的中國幣策鬆寬卻進入直路。總理李克強日前主持國務院常務會議上，強調「適時運用降準等貨幣政策工具」及鼓勵大型銀行「有序降低撥備覆蓋率」，增加銀行信貸投

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