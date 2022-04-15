內銀開庫放水 谷信貸併盈利 名家專區 2022/04/15 分享： 在全球主要央行紛紛加息收緊貨幣政策之際，市場憧憬多時的中國幣策鬆寬卻進入直路。總理李克強日前主持國務院常務會議上，強調「適時運用降準等貨幣政策工具」及鼓勵大型銀行「有序降低撥備覆蓋率」，增加銀行信貸投 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美通脹見頂 開心勿太早 2022/04/14 美通脹見頂 開心勿太早 透視中港美 - 中美債息倒掛 造就監管暖風 2022/04/13 中美債息倒掛 造就監管暖風 透視中港美 - 5月指數季檢 京東受惠最大 2022/04/12 5月指數季檢 京東受惠最大 透視中港美 - 急加息半厘 加國打頭陣 2022/04/11 急加息半厘 加國打頭陣 透視中港美 - 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 2022/04/09 幣策寬鬆續來 高息內銀穩選 中國 銀行 金融 貨幣政策 中國人民銀行 風險管理 滙豐控股（00005） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398）