廣汽盈利看俏 新能源車熱賣 名家專區 2022/04/15 分享： 李總主持的國常會要求降準，成為中港兩地股市昨日造好藉口，而會議更要求支持新能源汽車消費，隨着廣汽集團（02238）旗下新能源汽車熱賣，加上未來盈利複合增長超過20%，除了估值有望提升外，股價也可以重拾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 2022/04/14 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 中字股實力談 - 煤股價平息高 兗礦最是吸引 2022/04/14 煤股價平息高 兗礦最是吸引 中字股實力談 - 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 2022/04/13 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 中字股實力談 - 中軟價吸引 國家數字化 2022/04/13 中軟價吸引 國家數字化 中字股實力談 - 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 2022/04/12 【倒掛與凶兆】前怕經濟縮 後怕資金走 港股雙頂危機未脫（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 李克強 汽車股 新能源汽車銷量 廣汽集團（02238） 新能源