廣汽盈利看俏 新能源車熱賣

李總主持的國常會要求降準，成為中港兩地股市昨日造好藉口，而會議更要求支持新能源汽車消費，隨着廣汽集團（02238）旗下新能源汽車熱賣，加上未來盈利複合增長超過20%，除了估值有望提升外，股價也可以重拾

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