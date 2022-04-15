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廣汽盈利看俏 新能源車熱賣

名家專區 2022/04/15

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李總主持的國常會要求降準，成為中港兩地股市昨日造好藉口，而會議更要求支持新能源汽車消費，隨着廣汽集團（02238）旗下新能源汽車熱賣，加上未來盈利複合增長超過20%，除了估值有望提升外，股價也可以重拾

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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