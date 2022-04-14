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通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？

國際 22:01 2022/04/14

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）受累於「派對門」醜聞，加上長時間推行嚴厲的防疫措施，早已感到抗疫疲勞的民眾愈益不滿，導致其民望每況愈下。首相民望高低，向來是黨友會否讓他做下去的首要考慮，皆因這是他們能否保住自己選區議席的關鍵，故約翰遜去年面對的逼宮壓力之大，可想而知。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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