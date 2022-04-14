通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 國際 22:01 2022/04/14 分享： 英國首相約翰遜（Boris Johnson）受累於「派對門」醜聞，加上長時間推行嚴厲的防疫措施，早已感到抗疫疲勞的民眾愈益不滿，導致其民望每況愈下。首相民望高低，向來是黨友會否讓他做下去的首要考慮，皆因這是他們能否保住自己選區議席的關鍵，故約翰遜去年面對的逼宮壓力之大，可想而知。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 2022/04/12 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 改革法國經濟 馬克龍有功績 2022/04/11 改革法國經濟 馬克龍有功績 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/10 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 馬斯克入主 從內改造Twitter 2022/04/06 馬斯克入主 從內改造Twitter 你可能感興趣 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 21:43 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 21:58 2022/04/12 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 改革法國經濟 馬克龍有功績 22:50 2022/04/11 改革法國經濟 馬克龍有功績 最新專欄文章 國金札記 - 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 今日 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 國金札記 - 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 2022/04/13 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 國金札記 - 改革法國經濟 馬克龍有功績 2022/04/12 改革法國經濟 馬克龍有功績 國金札記 - 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/11 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 國金札記 - 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 2022/04/08 歐美英齊出手 加密幣監管風暴 英國 政治 醜聞 辛偉誠 約翰遜 卓慧思 烏克蘭 稅務 通脹 財政預算案