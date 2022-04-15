政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 名家專區 2022/04/15 分享： 中央決定暫不任命新的政務司司長，接替李家超辭職留下空缺，連署任人選也沒有。政經界人士關注，這是否意味現任班子中，大熱的保安局局長鄧炳強，或財爺陳茂波，升任下屆政務司司長的機會不高？ 熟悉北京消息人士表示 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超成候選人 有何「優待」？ 2022/04/14 李家超成候選人 有何「優待」？ 有政戲 - 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 2022/04/13 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？ 2022/04/12 李家超支持北部都會區 有望加快？ 有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 2022/04/11 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 有政戲 - 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 2022/04/08 鄧炳強譚志源陳茂波 下屆政務司長熱選 林鄭月娥 北京 立法會 陳茂波 民建聯 李家超 辭職 保安局 政務司 保安