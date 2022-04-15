政務司長破天荒懸空 京有何考量？

中央決定暫不任命新的政務司司長，接替李家超辭職留下空缺，連署任人選也沒有。政經界人士關注，這是否意味現任班子中，大熱的保安局局長鄧炳強，或財爺陳茂波，升任下屆政務司司長的機會不高？

熟悉北京消息人士表示

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