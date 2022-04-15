通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？

英國首相約翰遜受累於「派對門」醜聞，加上長時間推行嚴厲的防疫措施，早已感到抗疫疲勞的民眾愈益不滿，導致其民望每況愈下，故他去年面對黨友的逼宮壓力之大，可想而知。

相反，受惠抗疫期間的保就業措施等刺激經濟

...