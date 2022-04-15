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通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？

名家專區 2022/04/15

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英國首相約翰遜受累於「派對門」醜聞，加上長時間推行嚴厲的防疫措施，早已感到抗疫疲勞的民眾愈益不滿，導致其民望每況愈下，故他去年面對黨友的逼宮壓力之大，可想而知。

相反，受惠抗疫期間的保就業措施等刺激經濟

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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