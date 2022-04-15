通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 名家專區 2022/04/15 分享： 英國首相約翰遜受累於「派對門」醜聞，加上長時間推行嚴厲的防疫措施，早已感到抗疫疲勞的民眾愈益不滿，導致其民望每況愈下，故他去年面對黨友的逼宮壓力之大，可想而知。 相反，受惠抗疫期間的保就業措施等刺激經濟 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 國金札記 - 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/14 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 國金札記 - 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 2022/04/13 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 國金札記 - 改革法國經濟 馬克龍有功績 2022/04/12 改革法國經濟 馬克龍有功績 國金札記 - 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 2022/04/11 打仗非常時期 俄為何不願違約？ 政治 英國 通脹 英鎊 約翰遜 財政預算案 戰爭 醜聞 辛偉誠 卓慧思