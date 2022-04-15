逾十二厘股息的優質鋼鐵股 名家專區 02:30 2022/04/15 分享： 美股開始進入季績宣布期，早一晚達美航空業績勝預期，管理層預期第二季便可恢復獲利，帶動美國一眾航空公司上升，三大指數亦受惠，影響所及，亞太區股市周四亦普遍向好，港股再反彈一百餘點，上證指數回升超過1%, ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 逾十三厘息的雪茄屁股！ 2022/04/13 逾十三厘息的雪茄屁股！ 投資坐標 - 大部份企業毛利率恐受壓! 2022/04/12 大部份企業毛利率恐受壓! 投資坐標 - 膠原蛋白股十三厘高息！ 2022/04/08 膠原蛋白股十三厘高息！ 投資坐標 - 海運龍頭盈利升不停！ 2022/04/06 海運龍頭盈利升不停！ 投資坐標 - 新寵舊愛續有報喜! 2022/04/05 新寵舊愛續有報喜! 神冠控股（00829） 馬鞍山鋼鐵（00323） 東岳集團（00189） 堅寶國際（00675） 福田實業（00420） A股 低吸 港股 股票 派息