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逾十二厘股息的優質鋼鐵股

名家專區 02:30 2022/04/15

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美股開始進入季績宣布期，早一晚達美航空業績勝預期，管理層預期第二季便可恢復獲利，帶動美國一眾航空公司上升，三大指數亦受惠，影響所及，亞太區股市周四亦普遍向好，港股再反彈一百餘點，上證指數回升超過1%,

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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