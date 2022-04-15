逾十二厘股息的優質鋼鐵股

美股開始進入季績宣布期，早一晚達美航空業績勝預期，管理層預期第二季便可恢復獲利，帶動美國一眾航空公司上升，三大指數亦受惠，影響所及，亞太區股市周四亦普遍向好，港股再反彈一百餘點，上證指數回升超過1%,

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