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【電子消費券】收租股及REITs 券商認為哪隻最值博？（第三版）

研究報告 18:31 2022/04/19

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本文第二版指，在一眾收租股及REITs之中，相對券商給予平均目標價而言，依次序以領展 （00823） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 較大機會可突圍而出，而冠君房託 （02778） 及九龍倉置業 （01997） 則相對被看得較淡。

領展詳細分析見：【下一頁

九倉置業詳細分析見：【下一頁

當中領展最被看好，首要原因當中是料最受惠新一輪「電子消費券」。美銀早前發表的報告便指，領展在餐飲業覆蓋度最高，加上「電子消費券」應能促進本地消費，一旦第五波疫情減退，領展香港零售物業表現將迅速反彈，並是該行最偏好的本地疫後重啟經濟受惠者......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於11：36】

回顧港府在2月底宣讀的《財政預算案》中，宣布推出新一輪「電子消費券」不久，香港便在3月初出現Omicron大爆發，每天感染人數曾逾5萬宗的恐慌情緒乍現。若將由3月初至截稿前止，在綜合上述好淡因素下，一眾券商給予收租股及REITs的目標價（詳見本文第一版），與各自上周收市價比較，便會發現領展 （00823） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 較大機會跑出......

    點擊圖片放大
    +2

延伸閱讀：【收水加速】本地地產股點算？（持續分析）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

港府推出的新一輪「電子消費券」於本月7日開始派發到市民的電子支付工具內，而業務以地產發展為主、收租業務為副的地產股新地 （00016） 及信置 （00083） 上周先後為旗下商場，在本輪「電子消費券」推出後的首個周六（4月9日）及周日人流及零售表現報喜。業務以本地租賃為主的本地收租股及REITs，又會否值博？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署下一頁

在看券商觀點之前，先看看由今年3月初，即香港每日Omicron感染人數逾5萬宗的恐慌之際，以及多隻收租股已公布去年全年業績之時，券商分別給予傳統藍籌收租恒隆地產 （00101） 、由九龍倉 （00004） 將收香港租物業分拆出來的藍籌股九龍倉置業 （01997） ，以及藍籌REIT領展 （00823） 的目標價（點擊圖片放大）......

藍籌收息股相關券商看法，詳見：【長和】【中電】【滙豐】【恒地】【港鐵】【中銀】【中行

冷門大型加息受惠股，分析詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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