【電子消費券】收租股及REITs 券商認為哪隻最值博？（第五版）

摩根士丹利近日發表研究報告預料，本港與內地今年全年維持關閉邊境，因香港每日新增新冠個案仍高於零，以及內地仍嚴厲實行「動態清零」。摩根士丹利更參考澳門經驗，即使重啟邊境，消費市道也是漸進而不是「V」型反彈，而本地收租相關股之中，料九龍倉置業 （01997） 跑輸其他通關概念股。

摩根士丹利解釋，內地商場消費更趨多元化，香港相形見絀，並指恒隆地產 （00101） 內地商場銷售在2020年按年升43%後，2021年再升46%，受惠產品更多元化......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第四版刊於4月23日 09：13】

回顧本文第一至三版指，按券商平均目標價來看，領展 （00823） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 較可看高一綫。當中領展較獲看好的原因，正是其收入以香港零售物業為主之餘，租戶業務與民生關聯度高，而有望受惠新一輪「電子消費券」，較受惠在本地零售復甦。

至於半隻本地收租股加半隻內地收租股的恒隆地產，以及老牌英資本地租股太古地產，雖不像領展般擁有大量屋邨商場，但恒隆地產擁有淘大商場、康怡廣場等大型中產屋苑商場，而太古地產就擁有太古城中心、東薈城等大型商場，同樣毗鄰大型中產屋苑......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第三版刊於4月19日 19：31】

本文第二版指，在一眾收租股及REITs之中，相對券商給予平均目標價而言，依次序以領展 （00823） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 較大機會可突圍而出，而冠君房託 （02778） 及九龍倉置業 （01997） 則相對被看得較淡。

領展詳細分析見：【下一頁】

九倉置業詳細分析見：【下一頁】

當中領展最被看好，首要原因當中是料最受惠新一輪「電子消費券」。美銀早前發表的報告便指，領展在餐飲業覆蓋度最高，加上「電子消費券」應能促進本地消費，一旦第五波疫情減退，領展香港零售物業表現將迅速反彈，並是該行最偏好的本地疫後重啟經濟受惠者......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第二版刊於11：36】

回顧港府在2月底宣讀的《財政預算案》中，宣布推出新一輪「電子消費券」不久，香港便在3月初出現Omicron大爆發，每天感染人數曾逾5萬宗的恐慌情緒乍現。若將由3月初至截稿前止，在綜合上述好淡因素下，一眾券商給予收租股及REITs的目標價（詳見本文第一版），與各自上周收市價比較，便會發現領展 （00823） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 較大機會跑出......

▼ 點擊圖片放大 +2

延伸閱讀：【收水加速】本地地產股點算？（持續分析）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

港府推出的新一輪「電子消費券」於本月7日開始派發到市民的電子支付工具內，而業務以地產發展為主、收租業務為副的地產股新地 （00016） 及信置 （00083） 上周先後為旗下商場，在本輪「電子消費券」推出後的首個周六（4月9日）及周日人流及零售表現報喜。業務以本地租賃為主的本地收租股及REITs，又會否值博？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

在看券商觀點之前，先看看由今年3月初，即香港每日Omicron感染人數逾5萬宗的恐慌之際，以及多隻收租股已公布去年全年業績之時，券商分別給予傳統藍籌收租恒隆地產 （00101） 、由九龍倉 （00004） 將收香港租物業分拆出來的藍籌股九龍倉置業 （01997） ，以及藍籌REIT領展 （00823） 的目標價（點擊圖片放大）......

藍籌收息股相關券商看法，詳見：【長和】【中電】【滙豐】【恒地】【港鐵】【中銀】【中行】

冷門大型加息受惠股，分析詳見：【下一頁】

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、?豐、領展、中移動的追?沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...