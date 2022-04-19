【電子消費券】收租股及REITs 哪隻最值博？

港府推出的新一輪「電子消費券」於本月7日開始派發到市民的電子支付工具內，而業務以地產發展為主、收租業務為副的地產股新地 （00016） 及信置 （00083） 上周先後為旗下商場，在本輪「電子消費券」推出後的首個周六（4月9日）及周日人流及零售表現報喜。業務以本地租賃為主的本地收租股及REITs，又會否值博？

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

在看券商觀點之前，先看看由今年3月初，即香港每日Omicron感染人數逾5萬宗的恐慌之際，以及多隻收租股已公布去年全年業績之時，券商分別給予傳統藍籌收租恒隆地產 （00101） 、由九龍倉 （00004） 將收香港租物業分拆出來的藍籌股九龍倉置業 （01997） ，以及藍籌REIT領展 （00823） 的目標價（點擊圖片放大）......

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