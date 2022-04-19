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【復常機遇】瑞銀李智穎教揀本地受惠股

財金猛人追蹤 15:50 2022/04/19

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第五波疫情逐漸緩和，港府將於4月21日起分階段放寬社交距離措施，香港經濟有望復甦，在經濟重啟契機下，投資者在部署本地股份的投資機會。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示，本地股份，要個別選擇。

本港第五波疫情已經過了高峰期，政府宣布，本港現時實施的社交距離措施將於4月21日起分三階段放寬，包括重開晚市堂食至晚上10時、解封美容院及健身室等表列處所。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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