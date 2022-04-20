【拆解人行幣策】人行降準手緊未即降息救亡 內銀全綫腳軟（第三版）

在國務院總理李克強上周三在國務院常務會議上事先張揚，要求「適時運用降準等貨幣政策工具」下，人民銀行上周五僅全面降準0.25個百分點，釋出資金約5,300億元（人民幣，下同）。温和降準令不少市場人士大失所望，轉為預期最快今日降息救亡，期望暫再落空。

市場人士大多預期在總理開腔後，人行會降準0.5個百分點，釋出近1.1萬元流動性。惟只要細察人行的儲備準備金（RRR）水平，便知大型金融機構今次下調後的存款準備金（RRR）水平已降至11.25%，為15年來最低水平。美國預期急加息下債息急升，中美息差倒掛更趨嚴重，人行降息空間同樣所餘無幾，恐令憧憬幣策寬鬆的投資者繼續失望。

降準不似預期，降息預期暫落空，內銀股今早普遍低開。建行 （00939） 及工行行 （01398） ，招行 （03968） 公布行長田惠被董事會免職，昨大瀉11%後，今早再跌近2%。

在人行上周五降準0.25個百分點，低於市場預期的0.5個百分點後。投資界轉向預期人行以降息作為幣策鬆寬的補充。高盛預期人行不會再降準，但預期市場報價貸款利率（LPR）未來數月有可能小幅下調，降低企業有效貸款利率；瑞銀更預期，人行會於今日將1年期LPR（貸款市場報價利率）下調10點子，惟人行今早維持4月4月一年期LPR在3.7%，五年期LPR在4.6%，兩者均未有變動。

筆者早前已一再提醒，對人行降息不宜寄望過高，原因是市場預期美聯儲急加息情況下，美債息急升令中美債息倒掛嚴重。10年美息債息現正迫近3厘關，今早最新報2.977厘，相對中國10年債息約報2.87厘，較美債息低逾10點子。套息熱錢流出中國債市急速，3月淨流出逾1,100億元，已連續第2個月創債券通開通近5年來紀錄。人行以降息壓低借貸成本的空間恐同樣有限。

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