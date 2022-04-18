【拆解人行降準】人行降準手緊內銀A股偏軟 瑞銀高盛料降息隨時再失望?

在國務院總理李克強上周三在國務院常務會議上事先張揚，要求「適時運用降準等貨幣政策工具」下，人民銀行上周五僅全面降準0.25個百分點，釋出資金約5,300億元（人民幣，下同）。温和降準令不少市場人士大失所望，認為人行幣策鬆寬出手太緊。

市場人士大多預期在總理開腔後，人行會降準0.5個百分點，釋出近1.1萬元流動性。惟只要細察人行的儲備準備金（RRR）水平，便知大型金融機構今次下調後的存款準備金（RRR）水平已降至11.25%，為15年來最低水平。在經濟下行情況下，RRR降幅過大似乎亦不合審慎監管原則，令人行幣策鬆寬更顯左右為難。

降準不似預期，A股今早全綫低開，上證綜指跌0.8%、滬深300指數跌0.9%；5大國有內銀A股，今早低開後普遍偏軟，中行 （03988） 、建行 （00939） 及交行 （03328） A股早段同跌逾1%，商業銀行中郵儲行 （01658） 早段曾挫4%、招行 （03968） 更大瀉最多逾8%。

人行過去3年，對上4次全面降準，降幅均為0.5個百分點，每次釋出逾1萬億元流動性。在上海為首全國多個地區封城控防，短綫嚴重影響經濟情況下，投資界大多預期人行響應總理呼籲，再度全面降準0.5個百分點。

對上4次全面降準0.5個百分點，恒指翌日表現基本向好，有3次上升、1次無升跌，表現較A股滬深300指數更佳。升幅最強是上一次於去年12月的降準後，恒指翌日大升2.7%；至於2020年兩次定向降準，恒指則錄一升一跌。

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