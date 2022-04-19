【港股展望】建銀國際趙文利：股市已見「政策底」

受到疫情在多個城市出現，消費信心受到打擊，內地早前宣布將在本月25日降準0.25個百分點，釋放約5,300億元人民幣長期資金，是次降準料可以有助舒緩受疫情影響嚴重的中小企所面對的壓力。

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受《投資理財周刊》專訪時表示，自疫情在不同城市爆發後，穩增長壓力較大，之後料會看到有放鬆的政策推出，不過，他相信，降準只是貨幣組合拳的一部分，料財政政策如推基建的後續發力將較多。

趙文利表示，由於今年第一季房地產增長放慢，房地產相關貸款增長較弱，未來的政策重點，除貨幣政策之外，也會「寬信用」，因可以幫助受疫情影響較大的中小企業。

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第二季港股料橫行

對於第二季股市展望，趙文利認為港股將繼續窄幅橫行，21500點為波動中樞，上下波幅約1500點，波幅區間為20000至23000點。

「即使恒指再下跌，回調幅度也不會像3月那麼急和那麼深，因政策透明度和穩定度增加，價值股受惠穩增長政策，而且房地產鬆綁，再加上香港疫情改善，本地股有望造好，均有力支撐恒指表現。」

在中國經濟增長的「三頭馬車」當中，趙文利認為，基建方面的增長確定性較高，地方專項債增加，而且有更多和5G及大數據相關的新基建投入；消費方面，由於受疫情影響，服務業和出遊的消費將顯著下跌，不過，他相信，在下半年疫情明顯好轉時，復甦將較明顯。

房地產方面，由於上半年房地產投資較弱，估計要到下半年，房地產投資才會加快；出口方面，今年前兩個月表現較好，不過受疫情影響，若出口有明顯下滑，將有穩出口政策推出。

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