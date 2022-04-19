【寬鬆續來】降準後LPR料下調 港股如何走？

人行宣布全面降準，下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，此次降準共計釋放長期資金約5,300億元（人民幣，下同）。中金形容，人行今次降準幅度比較克制，又指人行的貨幣政策態度是「以我為主，內外平衡」，需要財政政策配合，同時也將採取更加靈活的方式調降利率。

人行今次全面降準0.25個百分點，對部分城商行、農商行多下調0.25個百分點，總共釋放資金5,300億元，大幅少於去年年底降準釋放的1.2萬億元流動性。

另外，避免過強的信號效應擾動匯率，MLF到期減少、存款準備金率已經較低，也在一定程度上會影響央行的決策。

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