【中概股退市危機】京東美股東搬貨1600億來港 美退市在刧難逃?（第二版）

繼阿里巴巴 （09988） 4月初再有股東由美股市場調撥總值逾700億港股持倉來港後，京東 （09618） 美股東搬貨來港更勇進，上周初有總值近1,600股份調倉來港，令在港註冊股份比例一下子增至逾四分三的絶大多數。

在阿里股東月初大手調倉來港後，筆者已撰文分析美股東大舉搬貨來港不絶，反映其對中概股由美退市危機有望解決，已不再心存僥倖。京東股東今次調倉規模更大，一下子將約7億股，佔已發行股本約22%的股份調到港股，為有朝一日返港第一上市作準備的部署更趨明顯。

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京東股價今早隨大市低開約2%後，迅即觸抵反彈逾1%，最高見229.4元。京東中午收報225.4元，微跌0.4%，仍為藍籌科技股中表現最佳。

這已是不足1個月內，京東港股持倉第二次激增。對上一次是於3月25日，京東原大股東騰訊 （00700） 向全體股東派發實股作中期息當日，中央結算的持倉即日急增逾3.2億股，在港註冊股份佔比即時大增約十個百分點，至約54%水平。

有分析分認為大型中概股美股東大舉搬貨來港，或為部署在港沽貨。筆者對此甚有保留，原因是中概股在港股價大多情況下並無明顯溢價，而搬貨來港除涉及ADS存管商的收費外，在港沽貨亦交易額0.13%股票交易印花稅，對大手沽貨機構投資者而言，屬重大額外交易成本。

回港上市大型中概股，大多港股比例已超越美股佔逾五成，包括阿里巴巴、網易 （09999） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、理想汽車 （02015） 及百度 （09888） 等，當中百度港股佔比逾82%，較京東逾76%佔比更高。

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