澳元 有機再上試76美仙

同屬工業金屬出口大國貨幣，近期巴西雷亞爾或是南非蘭特的表現都較澳元強。明顯，澳紐元近期是被中國內地疫情及經濟減弱等因素困擾，擔心內地會減少對澳、紐貨物進口的吸納量。不過，隨着中央要求商業銀行降撥備助刺

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