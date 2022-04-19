澳元 有機再上試76美仙 名家專區 2022/04/19 分享： 同屬工業金屬出口大國貨幣，近期巴西雷亞爾或是南非蘭特的表現都較澳元強。明顯，澳紐元近期是被中國內地疫情及經濟減弱等因素困擾，擔心內地會減少對澳、紐貨物進口的吸納量。不過，隨着中央要求商業銀行降撥備助刺 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙重上100企穩存疑 今日 美滙重上100企穩存疑 歐元 1.07美元支持力強 今日 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 紐元 暫徘徊67至69美仙 今日 紐元 暫徘徊67至69美仙 你可能感興趣 美滙重上100企穩存疑 今日 01:00 美滙重上100企穩存疑 歐元 1.07美元支持力強 今日 01:00 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.33美元 最新專欄文章 美滙重上100企穩存疑 今日 美滙重上100企穩存疑 加元 1.24至1.27之間波動 今日 加元 1.24至1.27之間波動 紐元 暫徘徊67至69美仙 今日 紐元 暫徘徊67至69美仙 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元