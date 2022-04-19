紐元 暫徘徊67至69美仙

紐央行上周加息半厘把其息率推上1.5厘後，市場隨即估於5月25日議息會，該行有機會再加息0.25厘。不過值得留意在3月，當紐元息率還在1厘，其平均樓價按月已見回落4.8%，銷售量按年更大跌33.5%。

...