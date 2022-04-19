紐元 暫徘徊67至69美仙 名家專區 2022/04/19 分享： 紐央行上周加息半厘把其息率推上1.5厘後，市場隨即估於5月25日議息會，該行有機會再加息0.25厘。不過值得留意在3月，當紐元息率還在1厘，其平均樓價按月已見回落4.8%，銷售量按年更大跌33.5%。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙重上100企穩存疑 今日 美滙重上100企穩存疑 歐元 1.07美元支持力強 今日 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 澳元 有機再上試76美仙 今日 澳元 有機再上試76美仙 你可能感興趣 美滙重上100企穩存疑 今日 01:00 美滙重上100企穩存疑 歐元 1.07美元支持力強 今日 01:00 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.33美元 最新專欄文章 美滙重上100企穩存疑 今日 美滙重上100企穩存疑 加元 1.24至1.27之間波動 今日 加元 1.24至1.27之間波動 澳元 有機再上試76美仙 今日 澳元 有機再上試76美仙 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元