  • 20°C
香港時間 : 2022419日 (週二) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紐元 暫徘徊67至69美仙

名家專區 2022/04/19

分享：

紐央行上周加息半厘把其息率推上1.5厘後，市場隨即估於5月25日議息會，該行有機會再加息0.25厘。不過值得留意在3月，當紐元息率還在1厘，其平均樓價按月已見回落4.8%，銷售量按年更大跌33.5%。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美滙重上100企穩存疑
今日
美滙重上100企穩存疑
歐元 1.07美元支持力強
今日
歐元 1.07美元支持力強
英鎊 阻力1.33美元
今日
英鎊 阻力1.33美元
日圓 已具一定吸引
今日
日圓 已具一定吸引
澳元 有機再上試76美仙
今日
澳元 有機再上試76美仙

你可能感興趣

美滙重上100企穩存疑
今日 01:00
美滙重上100企穩存疑
歐元 1.07美元支持力強
今日 01:00
歐元 1.07美元支持力強
英鎊 阻力1.33美元
今日 01:00
英鎊 阻力1.33美元

最新專欄文章

美滙重上100企穩存疑
今日
美滙重上100企穩存疑
加元 1.24至1.27之間波動
今日
加元 1.24至1.27之間波動
澳元 有機再上試76美仙
今日
澳元 有機再上試76美仙
日圓 已具一定吸引
今日
日圓 已具一定吸引
英鎊 阻力1.33美元
今日
英鎊 阻力1.33美元
美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元

上一篇文章

加元 1.24至1.27之間波動

下一篇文章

澳元 有機再上試76美仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版