加元 1.24至1.27之間波動

繼上周加息半厘，加央行把官方息率推上1厘水平後，市場隨即估該行於6月1日議息會議有機再加息25基點。加央行指，現息率水平遠未到應有的2至3厘的正常位置。從4月25日起，央行買債到期的資金將會被抽走不會

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