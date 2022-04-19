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美滙重上100企穩存疑

名家專區 2022/04/19

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英國經濟結構與美國近似，當英國加息至0.75厘，其經濟便見放慢，美國又可承受加多少息？

鑑於美國通脹嚴峻，3月年通脹率攀升至8.5%的40年高，使聯儲局一眾委員在言語上不得不轉「鷹」。在這一改變下，增強

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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