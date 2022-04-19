美滙重上100企穩存疑 名家專區 2022/04/19 分享： 英國經濟結構與美國近似，當英國加息至0.75厘，其經濟便見放慢，美國又可承受加多少息？ 鑑於美國通脹嚴峻，3月年通脹率攀升至8.5%的40年高，使聯儲局一眾委員在言語上不得不轉「鷹」。在這一改變下，增強 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 1.07美元支持力強 今日 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 澳元 有機再上試76美仙 今日 澳元 有機再上試76美仙 紐元 暫徘徊67至69美仙 今日 紐元 暫徘徊67至69美仙 你可能感興趣 歐元 1.07美元支持力強 今日 01:00 歐元 1.07美元支持力強 英鎊 阻力1.33美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.33美元 日圓 已具一定吸引 今日 01:00 日圓 已具一定吸引 最新專欄文章 加元 1.24至1.27之間波動 今日 加元 1.24至1.27之間波動 紐元 暫徘徊67至69美仙 今日 紐元 暫徘徊67至69美仙 澳元 有機再上試76美仙 今日 澳元 有機再上試76美仙 日圓 已具一定吸引 今日 日圓 已具一定吸引 英鎊 阻力1.33美元 今日 英鎊 阻力1.33美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元