美滙重上100企穩存疑

英國經濟結構與美國近似，當英國加息至0.75厘，其經濟便見放慢，美國又可承受加多少息？

鑑於美國通脹嚴峻，3月年通脹率攀升至8.5%的40年高，使聯儲局一眾委員在言語上不得不轉「鷹」。在這一改變下，增強

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