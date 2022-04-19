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內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應

名家專區 2022/04/19

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美國聯儲局表明會大刀闊斧加息，下月料將最少加息0.5厘，意味着與各地息差將大幅收窄，對持有大量美元外債的新興市場構成資金外流壓力。

美國國債孳息率持續上升，反映整體融資成本的10年期美債孳息率，上周曾升

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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