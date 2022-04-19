內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 名家專區 2022/04/19 分享： 美國聯儲局表明會大刀闊斧加息，下月料將最少加息0.5厘，意味着與各地息差將大幅收窄，對持有大量美元外債的新興市場構成資金外流壓力。 美國國債孳息率持續上升，反映整體融資成本的10年期美債孳息率，上周曾升 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 吼企業債及低利率亞洲市場 2022/04/11 吼企業債及低利率亞洲市場 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 2022/04/04 料本月股市呈偏穩 組合積極重新建倉 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 2022/03/28 環球債券拋售潮 引發重組資產配置 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 2022/03/21 加息周期啟動 吼能源 農業 銀行股 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 2022/03/14 滯脹風險升溫 商品黃金持續受捧 經濟 美元 人民幣 通脹 貨幣政策 加息 國債 CPI 日圓 降準