馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 名家專區 2022/04/19 分享： Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）就是有能耐，能把事情做得轟轟烈烈。過去兩周，他的名字與Twitter持續佔據新聞標題，由起初入股Twitter作被動投資，到近日展開敵意收購，確實是峰迴路轉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 國金札記 - 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 2022/04/15 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 國金札記 - 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/14 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 國金札記 - 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 2022/04/13 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 美國 社交平台 收購 Twitter Tesla 馬斯克 EBITDA 公用股 股票 美元