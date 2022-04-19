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馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料

名家專區 2022/04/19

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）就是有能耐，能把事情做得轟轟烈烈。過去兩周，他的名字與Twitter持續佔據新聞標題，由起初入股Twitter作被動投資，到近日展開敵意收購，確實是峰迴路轉

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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