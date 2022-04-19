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李家超政綱月底出台 先定大方向

名家專區 2022/04/19

分享：

特首選舉唯一候選人李家超，正密鑼緊鼓撰寫政綱，以趕及月底前出台；但消息指，李家超着重團隊合作，本月底推出的政綱只是大方向，有待新的問責團隊「埋班」，才有更具體政策內容。

待埋班後 再推具體政策內容

李家超

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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