李家超政綱月底出台 先定大方向

特首選舉唯一候選人李家超，正密鑼緊鼓撰寫政綱，以趕及月底前出台；但消息指，李家超着重團隊合作，本月底推出的政綱只是大方向，有待新的問責團隊「埋班」，才有更具體政策內容。

待埋班後 再推具體政策內容

李家超

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