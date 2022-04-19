李家超政綱月底出台 先定大方向 名家專區 2022/04/19 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，正密鑼緊鼓撰寫政綱，以趕及月底前出台；但消息指，李家超着重團隊合作，本月底推出的政綱只是大方向，有待新的問責團隊「埋班」，才有更具體政策內容。 待埋班後 再推具體政策內容 李家超 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 商會盼通關 李：當選即與內地溝通 今日 商會盼通關 李：當選即與內地溝通 你可能感興趣 商會盼通關 李：當選即與內地溝通 今日 01:00 商會盼通關 李：當選即與內地溝通 最新專欄文章 有政戲 - 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 2022/04/15 政務司長破天荒懸空 京有何考量？ 有政戲 - 李家超成候選人 有何「優待」？ 2022/04/14 李家超成候選人 有何「優待」？ 有政戲 - 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 2022/04/13 拍板李家超接班人 京須考慮下屆組班 有政戲 - 李家超支持北部都會區 有望加快？ 2022/04/12 李家超支持北部都會區 有望加快？ 有政戲 - 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 2022/04/11 以結果為目標 土地房屋如何做出成果？ 傅流螢 選舉 李家超 特首選舉 團結香港基金