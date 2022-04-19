騰訊網易阿里接近天花板了嗎？

2010年之前，PC時代的門戶網站與搜索網站——百度（BIDU.US）、搜狐（SOHU.US）、新浪（已退市）、騰訊 （00700） 、網易 （09999） 一年都是兩三倍的升幅；移動時代除了騰訊、網易、阿里 （09988） ，甚至京東 （09618） 等常青樹，每年的垂直類大小龍頭——比如2012-2014年這段時間的唯品會（VIPS.US）、攜程 （09961） ；2020年疫情之下翻倍的移動互聯網更是有美團 （03690） 、拼多多（PDD.US）、貝殼（BEKE.US）、富途（FUTU.US）等等，基本一抓一把。

但到了2022年，基本上很難找到這種黑馬了。除了人人都知道的政策管控外，原因還有一個：行業接近天花板。

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a. 實物電商

過去電商行業熱火朝天，持續跑贏全社會零售增長大盤，核心變數是滲透率拉升的邏輯。

澄清一點，滲透率這個指標，不是一般統計當中簡單用網路實物零售額／社會零售大盤，雖然大家都已經習慣了這個指標。

社會零售大盤除了實物性質的商品零售，還有餐飲業的服務性零售收入，而線上實物零售只有實物零售部分。

同時，社會零售中的石油製品（加油站）、汽車銷售等佔零售大盤比較大的類別，要拉升滲透率基本無望，所以直接在滲透率的計算中剔除掉。

調整後的線上實物零售滲透率可以看到，2020年中國的實物零售線上化率經過疫情的極致拉升，已經快速超過了30%——行業滲透率投資當中一個關鍵的滲透率觀察點位。

整個2021年基本都是線上購物滲透率的「返還」年，出現了網購時代以來，首次滲透率下降的年份，當然過了疫情的干擾，估計還有上升的空間。

但是，滲透率超過30%、再往上拔高的時候，一定要思考的問題是：線上線下價差紅利還有多少，有多少品類已經到了滲透的天花板？剩下低滲透率的品類到底如何搬到線上？線上購物憑什麼持續侵蝕線下購物，往40%，甚至一半購物都搬到線上？

當滲透率紅利不再的時候，實物電商玩家們要做大第一曲線的收入，只能指望社零大盤發力，隨着消費周期起伏。

b. 互聯網遊戲

互聯網遊戲在2018年第一次停發版號，已經說明了監管層面對遊戲賽道空間的容忍度相比其他賽道要低很多，這個事件其實標誌網路遊戲已經走過了行業高速增長期。

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