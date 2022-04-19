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【中國經濟】瑞銀下調中國全年GDP目標 瑞銀汪濤：政府不會「不惜一切代價」實現5.5%

研究報告 12:19 2022/04/19

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今年中國全年GDP目標是5.5%，對於中國經濟增長預測，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，將2022年GDP增長預測從此前的5%下調至4.2%。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁

她解釋，

鑒於疫情和防疫限制政策的演變存在高度不確定性，我們的預測同時存在下行和上行風險。

上行風險主要來源於疫情和防疫限制政策較快轉向、政策刺激強於預期，但即便在樂觀的情景下，我們認為今年實現5.5%經濟增速目標的可能性微乎其微。

同時，汪濤考慮到防疫限制政策的影響，預計二季度GDP可能較一季度環比小幅下跌，即便基建投資可能進一步反彈、二季度晚些時候房地產活動或企穩。

她認為，

政府並不會「不惜一切代價」實現5.5%的經濟增長目標，短期內也不會調整防疫政策，預計二季度GDP較一季度環比小幅下跌，同比增速放緩至3.3%，2022年全年GDP增速為4.2%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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