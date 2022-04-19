【名家拆局】大和賴志文：封城重挫經濟 GDP增長勢轉弱

本周一公布的內地首季GDP按年增長4.8%，增幅較去年第4季稍為增加0.8個百分點。惟市場普遍認為，受疫情影響，短期內地經濟將轉弱。大和資本市場首席經濟師賴志文認為，盡管首季GDP見增長4.8%，惟預期3月份起經濟數據已見下滑，主要受各地封城措施對製造及零售活動造成嚴重打擊。

回顧首季內地經濟，增長主要受首兩個月帶動，尤其是工業生產在去年第4季限電後出現短暫的復甦。隨著疫情於3月中於內地再次爆發，封城措施接踵以來。加上俄烏衝突導致能源價格再次飆升，令內地經濟首季良好的開端戛然而止。

以上因素對經濟的影響於3月份開始浮見，工業生產增速急降，而對消費活動的影響更大，首3月零售額按年跌3.5%，遜市場預期。於東莞和深圳封城結束後，於3月底到上海開始封區，廣州和西安最近也進入了封鎖狀態，料對經濟影響將比3月份更嚴重。

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