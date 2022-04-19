【契媽股】Cathie Wood撐Tesla到2026年 Ark最牛睇5800美元

Tesla（特斯拉）（美：TSLA）行政總裁馬斯克有意全購Twitter（美：TWTR）掀起滿城風雨之際，一直是Tesla頭號擁躉的Cathie Wood繼續唱好公司，旗下Ark Investment出報告睇Tesla 股價到2026年最牛可見5800美元，較昨收市價升多4.8倍。

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中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

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