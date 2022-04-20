【美股分析】滴滴退市未有期 股價先落難

華爾街股市於本周開局偏軟，而滴滴出行（美：DIDI）更於假期期間發佈三則通告，當中最受市場矚目的莫過於公司將於5月23日召開臨時股東會，就自願退市進行表決。此消息一出，市場信心大失，滴滴美國上市股價本周一曾下挫超過3成，其後收跌18.3%，報2.01美元。滴滴此例一開，無疑為一眾在美國的中概股敲響警號，勢成驚弓之鳥。

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根據滴滴官網發佈的公告顯示，由於滴滴完成退市前，不會申請在其他交易所上市，相當於打消股份在其他交易所先上市、做好美股投資者無縫交接的念頭，即現時持持股權的股東，將一直持有股份；在退市後若想交易，將於場外交易（OTC）市場自行買賣。

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