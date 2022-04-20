【後疫情布局】吼定3類內需 準備反攻

受到新型變種病毒影響，第5波疫情爆發以來，疫情幾度反覆，截止4月18日內地新增3297宗確診個案。興業證券最新報告篩選消費相關行業，綜合考慮到漲幅彈性，以及上漲的概率推算出食品飲料、消費者服務及交通運輸等，於後疫情出現改善可重點布局的方向。

中央出招降準 專訪名家趙文利談最新部署【下一頁】

1）景區及酒店邊際復甦

3月以來，由於國內多地受到Omicron的影響，防疫政策再度趨嚴，對景區、酒店等也帶來短期衝擊。根據文旅部及興業證券統計顯示，清明節由4月5日起一連3日，錄得全國國內旅遊出遊7541.9萬人次。（見下圖）

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從個別酒店來看，國內的華住集團 （01179） 和錦江酒店（滬：600754），兩間酒店的平均客房收益（RevPAR）較2019年同期恢復度，分別下滑64%和69%。該行認為若國內疫情逐步控制，景區及酒店的消費數據也有望回暖。

2）國內民航

興業證券指出2022年一季度受Omicron的影響，防疫形勢再度嚴峻也帶動了民航客運量的回落，若後續疫情得到控制，民航客運量有望修復。

客運量與疫情呈顯著負相關

從數據顯示，回顧2020年疫情初期，航空客運量迅速降至歷史低點，同年秋季客運量回升2019年同期水平。直到2021年8月局部小範圍疫情爆發，民航運量再回落，隨後小幅修復。（見圖四）

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★☆★新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。★☆★

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...