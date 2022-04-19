貿易赤字常態化 日圓難回復強勢 國際 20:09 2022/04/19 分享： 日圓傳統上被視為避險貨幣，每當時局動盪，資金便流入日圓避險，可是這個傳統智慧近期卻失靈，俄烏戰爭爆發後，日圓不升反跌，兌美元匯價繼早前跌穿2015年的125.63低位後，繼續走弱，再穿128關，每百日圓兌港元失守6.2算，大有機會挑戰130關，折合約為6.02港元。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 2022/04/12 抗疫打破常態 在家工作覆水難收 日圓跌下去？ 問過政府先 2022/04/03 日圓跌下去？ 問過政府先 你可能感興趣 Twitter私有化 幾點意見 22:55 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 22:01 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 21:43 2022/04/13 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 最新專欄文章 國金札記 - 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 今日 馬斯克購Twitter 峰迴路轉走向難料 Twitter私有化 幾點意見 2022/04/18 Twitter私有化 幾點意見 國金札記 - 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 2022/04/15 通脹＋醜聞夾擊 英財爺拜相夢碎？ 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 2022/04/14 通脹＋醜聞夾擊財相 約翰遜安枕無憂？ 國金札記 - 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 2022/04/14 美CPI升爆燈 通脹反而將見頂？ 貨幣政策 經濟 日圓 政治 通脹 日本 日本央行