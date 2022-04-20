熱炒疫後復常 領展再現增長

美國急加息預期續升温，加上上海約談美團（03690）及阿里巴巴（09988）旗下外賣平台餓了麼等電商，令監管憂慮揮之不去。美團及阿里為首重磅科網藍籌跌勢轉急，拖累恒指復活節長假後再跌490點，一度試穿

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