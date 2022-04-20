熱炒疫後復常 領展再現增長 名家專區 2022/04/20 分享： 美國急加息預期續升温，加上上海約談美團（03690）及阿里巴巴（09988）旗下外賣平台餓了麼等電商，令監管憂慮揮之不去。美團及阿里為首重磅科網藍籌跌勢轉急，拖累恒指復活節長假後再跌490點，一度試穿 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 降準不似預期 人行左右為難 2022/04/19 降準不似預期 人行左右為難 透視中港美 - 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 2022/04/15 內銀開庫放水 谷信貸併盈利 透視中港美 - 美通脹見頂 開心勿太早 2022/04/14 美通脹見頂 開心勿太早 透視中港美 - 中美債息倒掛 造就監管暖風 2022/04/13 中美債息倒掛 造就監管暖風 透視中港美 - 5月指數季檢 京東受惠最大 2022/04/12 5月指數季檢 京東受惠最大 物業 加息 香港物業 降準 派息比率 領展房產基金（00823） 港鐵公司（00066） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 瑞銀