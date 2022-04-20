  • 20°C
香港時間 : 2022420日 (週三) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中石油吸引股息有8厘

名家專區 2022/04/20

分享：

全球通脹壓力拖累中港兩地股市，油價高企是通脹源頭之一，隨着油價再逼近110美元，中國石油（00857）股價蠢動，今年石油產量可以微增長，配合高油價，有助盈利高速增長。

中國石油（00857）去年收入按年

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版）
2022/04/19
【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版）
中字股實力談 - 廣汽盈利看俏 新能源車熱賣
2022/04/15
廣汽盈利看俏 新能源車熱賣
中字股實力談 - 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版）
2022/04/14
【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版）
中字股實力談 - 煤股價平息高 兗礦最是吸引
2022/04/14
煤股價平息高 兗礦最是吸引
中字股實力談 - 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版）
2022/04/13
【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版）
石油 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國 美元 銷售 人民幣

上一篇文章

防禦性板塊上漲

下一篇文章

港股料再跌 向下補裂口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版