中石油吸引股息有8厘 名家專區 2022/04/20 分享： 全球通脹壓力拖累中港兩地股市，油價高企是通脹源頭之一，隨着油價再逼近110美元，中國石油（00857）股價蠢動，今年石油產量可以微增長，配合高油價，有助盈利高速增長。 中國石油（00857）去年收入按年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 2022/04/19 【誰打趴港股】油金 美滙 輪住打 港股二萬隨時失（第四版） 中字股實力談 - 廣汽盈利看俏 新能源車熱賣 2022/04/15 廣汽盈利看俏 新能源車熱賣 中字股實力談 - 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 2022/04/14 【歷史又重演？】未降準A股搶先上 港股冀重蹈2020路徑（第四版） 中字股實力談 - 煤股價平息高 兗礦最是吸引 2022/04/14 煤股價平息高 兗礦最是吸引 中字股實力談 - 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 2022/04/13 【提防爆邊】港股屆單邊市前夕 保歷加通道收窄（第四版） 石油 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國 美元 銷售 人民幣