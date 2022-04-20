中石油吸引股息有8厘

全球通脹壓力拖累中港兩地股市，油價高企是通脹源頭之一，隨着油價再逼近110美元，中國石油（00857）股價蠢動，今年石油產量可以微增長，配合高油價，有助盈利高速增長。

中國石油（00857）去年收入按年

...