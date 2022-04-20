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經濟增長再放緩 財策幣策再平衡

名家專區 2022/04/20

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國家統計局公布一季度宏觀經濟數據，其中最受關注的，是一季度GDP按年增長4.8%。高度關注的背景是這一數據高於各機構的預期，引發出的話題是中國經濟下一步的走法，特別是貨幣政策和財政政策，誰先往前衝。

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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