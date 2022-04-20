經濟增長再放緩 財策幣策再平衡 名家專區 2022/04/20 分享： 國家統計局公布一季度宏觀經濟數據，其中最受關注的，是一季度GDP按年增長4.8%。高度關注的背景是這一數據高於各機構的預期，引發出的話題是中國經濟下一步的走法，特別是貨幣政策和財政政策，誰先往前衝。 貨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 新調門：「防疫生產兩手抓」 2022/04/19 新調門：「防疫生產兩手抓」 國情知聞 - 上海疫情試金石 超一綫需補短板 2022/04/15 上海疫情試金石 超一綫需補短板 國情知聞 - 統一大市場 詳解內循環 2022/04/14 統一大市場 詳解內循環 國情知聞 - 俄烏之戰 如何影響中國經濟 2022/04/13 俄烏之戰 如何影響中國經濟 國情知聞 - 中國穩增長 財策幣策新應對 2022/04/12 中國穩增長 財策幣策新應對 疫情 中國 經濟 美國 美元 銀行 人民幣 通脹 貨幣政策 GDP